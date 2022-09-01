Суд отправил в колонию строго режима мужчину, который поджег свою жену

Фото: пресс-служба суда

Россия, Московская область, Сергиев Посад, Новоугличское шоссе Карта всех событий

Суд в Подмосковье признал 48-летнего жителя Сергиева Посада виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, и отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 1 сентября.

По ее словам, инцидент произошел ночью с 19 на 20 марта 2022 года в квартире жилого дома на Новоуглеческом шоссе в Сергиевом Посаде. Мужчина поссорился с женой на почве ревности, взял канистру с горючей жидкость и облил супругу. После чего поджег ее зажигалкой.

Он сам вызвал скорую помощь. Женщина была госпитализирована, но в результате от полученных ожогов она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и проведено тщательное расследование. Суд признал доказательства следствия убедительными и приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

В Подмосковье также завершилось расследование дела об убийстве жителем Наро-Фоминска своего собутыльника в ночь с 1 на 2 июля 2022 года.