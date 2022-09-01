Более полумиллиона пассажиров воспользовались билетной системой «СберТройки»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала сезона речной навигации 588 тысяч пассажиров воспользовались билетной системой «СберТройки». Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря совместной программе департамента и компании «СберТройка» удалось создать бесшовное пространство для перемещения по городу при помощи единого билетного носителя. Удобство заключается еще и в том, что билет действует на всех видах городского транспорта, также упрощен процесс оплаты проезда.

— Мы создаем максимально комфортный и безопасный речной транспорт. За четыре месяца билетной системой «СберТройки» воспользовались 588 тысячи пассажиров, — сказал глава департамента Максим Ликсутов.

Приобрести билеты на водные прогулки и переправы можно любым удобным способом: с помощью маркетплейса «Суда сюда!», а также в кассах на трех причалах: Северный речной вокзал, Киевский, Китай-город. Кассы открыты с 8 до 22 часов, оплатить можно «Тройкой», банковской картой и наличными. Кроме того, приобрести билет можно и прямо на борту — с помощью транспортной карты «Тройка» или банковской карты, точно так же, как в городском транспорте.

В настоящее время ежедневно работают около 40 рейсов. Самыми популярными маршрутами стали «Северный» (Киевский причал — Китай-город) и «Исторический» (Воробьевы горы — Новоспасский причал).

До этого сообщалось, что в столице появился новый прогулочный маршрут по Москве-реке «Лужники». Пассажиры смогут увидеть парк «Зарядье», стадион «Лужники» и Нескучный сад.