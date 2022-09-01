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Подмосковные врачи вытащили металлический прут из глаза подростка

Василий Плиткин
Общество
Подмосковные врачи вытащили металлический прут из глаза подростка
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Коллектив офтальмологического отделения Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского спасли 12-летнего подростка, вытащив из его глаза металлический прут. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 1 сентября.

Там пояснили, что во время игры в футбол от ворот из-за удара мяча отлетел металлический прут длиной шесть сантиметров, который поразил глаз юноши. Штырь прошел через нижнюю стенку орбиты и оказался за задней стенкой верхнечелюстной пазухи.

— Инородное тело было извлечено, после чего мы ушили рану. Никакого дальнейшего оперативного лечения пациенту не потребуется, но, конечно, он продолжит наблюдаться у нас, — сообщает пресс-служба, ссылаясь на врача-офтальмолога МОНИКИ имени Владимирского Ирину Тарабанько.

В настоящий момент пациент продолжает находиться под присмотром врачей. Зрение подростка удалось сохранить.

Ранее одинцовские врачи спасли семилетнего мальчика, который сорвался с турника и ударился спиной о перекладину.

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