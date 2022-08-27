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У семилетнего мальчика разорвалась почка после падения с турника в Подмосковье

Юлия Курганова
Происшествия
У семилетнего мальчика разорвалась почка после падения с турника в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Одинцовские врачи спасли семилетнего мальчика, который сорвался с турника и ударился спиной о перекладину. Об этом сообщили в пятницу, 26 августа, на сайте областного Министерства здравоохранения.

У мальчика был диагностирован разрыв почки, ее содержимое попало в забрюшинное пространство, из-за этого образовалась гематома.

— Ситуация требовала безотлагательного хирургического вмешательства. Мы провели пациенту экстренную операцию лапаротомическим доступом. Разрыв почки удалось полностью ушить, восстановив целостность органа. Контрольные исследования показали положительную динамику, — рассказал детский хирург Одинцовской больницы Сергей Супрун.

Мальчика уже выписали и отправили на амбулаторное лечение домой.

Ребенок потерял ступню в результате катания на водных лыжах на реке Оке в Подмосковье. Мать с сыном отдыхали на речке в компании друзей. В один момент пьяный знакомый матери предложил ребенку покататься на водных лыжах. Мальчик во время катания не смог удержаться на лыжах и упал в воду, после чего катер с пьяным водителем на борту наехал на ребенка.

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