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Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за конфликта на Украине и действий Запада, поэтому властям следует призвать к началу мирных переговоров и «заморозить» его. Такое мнение высказали политики из федеральной земли Саксонии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался о необходимости переговоров с Россией. Его поддержали семнадцать обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии «Свободные избиратели». Политики подписали официальное заявление и призвали к объективному изучению реального ущерба от антироссийских санкций для немецкой экономики.

— Это какое-то безумие. Мы общаемся с людьми, которые не знают, как они будут оплачивать счета за электроэнергию, и поэтому мы четко понимаем их тревогу и относимся к ней очень серьезно, — сказал бургомистр города Бишофсверда Хольм Гросе.

В свою очередь обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер добавил, что поддерживает «заморозку» кризиса. По его мнению, на Германию возложена «историческая обязанность» предпринять все меры для приостановки конфликта, а положить этому конец было бы «идеальным» раскладом. При этом он отметил, что немецкие граждане недоумевают, почему правительство говорит лишь о поставках оружия, а не о дипломатии, передает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание немецкой коллеги Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в ситуации поддержки Украины. Российский дипломат назвал эти слова «фантастическими».