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«Фантастическое признание»: Лаврова поразили слова Бербок об Украине

Александр Афонин
В мире
«Фантастическое признание»: Лаврова поразили слова Бербок об Украине
Фото: МИД РФ

Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в ситуации поддержки Украины являются «фантастическими». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 1 сентября.

— Фантастическое признание, — сказал он.

Уточняется, что речь идет об инциденте на «Форуме 2000» в Чехии. Тогда глава немецкой дипломатии заявила, что на данный момент в ее приоритете стоит сдержать данное Украине обещание оказать поддержку. В связи с этим мнение граждан Германии об этой ситуации ее не волнует, передает РИА Новости.

До этого Сергей Лавров заявил, что большинство государств понимают отношение России к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Он подчеркнул, что США и Великобритания, а за ними и «послушная Европа», прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившиеся и иные страны мира изменить свое мнение о РФ.

30 августа верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обстановка на Запорожской атомной электростанции остается очень опасной, а в целом ситуация на Украине не улучшается. При этом он отметил, что страны Евросоюза продолжат поддерживать Киев.

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