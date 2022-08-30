Боррель констатировал, что ситуация на Украине «не улучшается»

Фото: flickr/european_parliament

Обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается очень опасной, а в целом ситуация на Украине не улучшается. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 30 августа.

— Сегодня мы продолжим обсуждать ситуацию на Украине, которая, к несчастью, не улучшается. Ситуация на Запорожской АЭС очень опасная, — заключил чиновник.

При этом Боррель отметил, что страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину, в том числе и в плане вооружений, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в результате удара со стороны ВСУ была пробита крыша спецкорпуса ЗАЭС, где хранилось ядерное топливо.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».