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Лавров заявил о попытках Запада заставить мировые государства изменить свое мнение о РФ

Егор Провоторов
В мире
Лавров заявил о попытках Запада заставить мировые государства изменить свое мнение о РФ
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 28 августа, заявил, что большинство государств понимают отношение РФ к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Об этом глава российской дипломатии заявил журналистам в преддверии документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

В интервью Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты и Великобритания, а за ними и «послушная Европа» прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и иные страны мира изменить свое мнение о России, заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что речь идет именно об изменении, поскольку подавляющее большинство государств или «считают оправданным» отношение РФ к многолетнему игнорированию Западом законных интересов государства, или же хотят занимать нейтральную позицию.

— Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо, — добавил глава внешнеполитического ведомства.

В начале августа Сергей Лавров заявил, что попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование бесперспективны.

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