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Лавров назвал попытки США распространять свое доминирование бесперспективными

Лейла Алиева
В мире
Лавров назвал попытки США распространять свое доминирование бесперспективными
Фото: МИД РФ

Попытки Соединенных штатов распространять свое доминирование бесперспективны. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, США все больше стараются утвердить свое доминирование в каждом государстве.

— И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности, — отметил Лавров.

Министр привел в пример ситуацию с Украиной, когда Вашингтон решил сделать из Украины угрозу для Росси, игнорируя расистскую политику Киева. Также он напомнил визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, США точно также проигнорировали собственные принципы, пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также подчеркнула, что США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня.

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