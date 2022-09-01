Британцы возмутились советом Джонсона купить новые чайники с целью экономии электричества

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Жители Соединенного Королевства написали гневные комментарии в социальных сетях после совета уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона купить новый чайник ради экономии. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

Поскольку британцы страдают от высоких цен на газ и электроэнергию, Джонсон предложил им заменить старый и непрактичный чайник на новый, чтобы ежегодно экономить десять фунтов стерлингов (700 рублей. — прим. «ВМ»). В СМИ отмечается, что это была его последняя крупная речь в качестве премьера.

— Бессвязная тарабарщина. Джонсон придерживается своего амплуа до конца. Он решил поиздеваться над нами напоследок. Возможно, в черновом варианте он подсчитал, что будет экономить десять фунтов в день, и решил, что это хорошая сделка. Ждем еще больше крутых советов от правительства. Например, можно кипятить воду над камином в гостиной, — цитирует комментаторов РИА Новости.

До этого ряд немецких политиков высказали мнение, что экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за конфликта на Украине и действий Запада. Они считают, что властям следует призвать к началу мирных переговоров и «заморозить» его.