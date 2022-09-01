Суд приговорил к принудительным работам владелицу клуба, в котором погибла Софья Конкина

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Суд приговорил владелицу клуба, в котором погибла Софья Конкина, Анну Андрианову к двум годам принудительных работ. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 1 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы суд назначил Анне Андриановой наказание в виде принудительных работ сроком на два года, — заявила она.

Владелица клуба признана виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также Андриановой ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Она также должна будет выплатить отцу погибшей, знаменитому актеру Владимиру Конкину, 1,5 миллиона рублей.

Софья Конкина, дочь актера Владимира Конкина, утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября 2020 года. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она и скончалась.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокурор запросил для Андриановой пять лет лишения свободы.