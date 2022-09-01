В Госдуме назвали провокацией срыв участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН

Фото: Администрация президента РФ

США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, так как американская сторона не выдала российской делегации визы. Соответствующее заявление в четверг, 1 сентября, сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, это очередное вопиющее нарушение американской стороной своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Свой комментарий на эту тему дал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, фирменный политический стиль США — сделать «мелкую пакость», имеющую далеко идущие последствия.

— В своем стремлении навредить России Соединенные Штаты готовы опускаться до бюрократических проволочек на самом высоком уровне и препятствовать участию представителей нашей страны в мероприятиях ООН. Такие действия — это низкие и абсурдные провокации, не имеющие ничего общего с конструктивной визовой политикой и соблюдением норм международного права, — подчеркнул Белик в интервью для RT.

До этого сообщалось, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской электростанции на 6 сентября.