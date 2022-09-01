Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской электростанции на 6 сентября. Об этом заявил первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что российская сторона ожидает выступления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания миссии на ЗАЭС, а также — участия генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

До этого сообщалось, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

По словам Гросси, за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

При этом при отъезде из Энергодара глава миссии заявил, что делегация останется там до 3 сентября.