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Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

— Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел, — передает его слова РИА Новости.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС ранее в четверг. Сообщалось, что в колонне было девять автомобилей с надписью ООН, а также несколько машин сопровождения.

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.