Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

При этом Гросси заявил, что уедет из Энергодара, но делегация останется до 3 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

До этого сообщалось, что миссия прибыла на Запорожскую АЭС. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

По словам главы МАГАТЭ, за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

Украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.