Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гендиректор МАГАТЭ Гросси покинул Запорожскую АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую атомную электростанцию. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

При этом Гросси заявил, что уедет из Энергодара, но делегация останется до 3 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

До этого сообщалось, что миссия прибыла на Запорожскую АЭС. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

По словам главы МАГАТЭ, за несколько часов работы на станции им удалось собрать много важной информации.

Украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за попытки Киева сорвать работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет лежать на украинском лидере Владимире Зеленском.

Украина Донбасс МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте