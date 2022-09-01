Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановят со 2 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

С 2 сентября будет восстановлено движение трамваев № 4л, 4п, 7, 13, 46 между метро «Преображенская площадь» и «Красносельская». Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что из-за ремонта путей трамваи не будут ходить только в выходные дни, 3 и 4 сентября, по Халтуринской улице.

— Временные маршруты трамваев: № 4л, 4п — односторонними кольцами через Краснобогатырскую улицу (вместо Халтуринской улицы) № 13 — не работает № 36 — через Богородское и Краснобогатырскую улицу (вместо Халтуринской улицы). Вместо трамваев будет работать временный маршрут автобуса № 013 – от метро «Преображенская площадь» до метро «Бульвар Рокоссовского», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Как уточнили в ведомстве, вместо трамваев запустят временный маршрут автобуса № 013, который будет следовать от метро «Преображенская площадь» до метро «Бульвар Рокоссовского». Кроме того, объявили о завершении ремонта стрелочных переводов на улице Стромынке и переустройстве трамвайных путей на Русаковской улице у метро «Сокольники».

До этого сообщалось, что маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд».