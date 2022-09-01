В Газпроме заявили, что в хранилищах ФРГ хватит газа только на два месяца осени

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Даже близкие к максимальным показатели заполненности газа в подземных хранилищах (ПХГ) крупных европейских государств не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода, заявили в «Газпроме» в четверг, 1 сентября.

В сообщении холдинга отмечается, что объем запасов газа в хранилищах на территории Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением «голубого топлива» в осенне-зимний период только на протяжении двух месяцев из шести.

Европейским странам нужно закачать еще 18,2 миллиарда кубометров газа в свои подземные хранилища, чтобы достичь уровня начала сезона 2019-2020 годов, отметили представители «Газпрома» со ссылкой на информацию Gas Infrastructure Europe. По данным на 30 августа запасы газа в европейских хранилищах восполнены на 54,2 миллиарда кубических метров.

При этом украинские ПХГ содержат только 13,1 миллиарда кубометров газа из необходимых на зиму 19 миллиардов. По данным российской компании, на Украине признают, что у них осталась только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет, пишет ТАСС.

В минувший понедельник, 29 августа, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что на данный момент Париж не имеет возможности в краткосрочной перспективе отыскать альтернативу российскому газу, что приводит к снижению потребления энергии на предприятиях.