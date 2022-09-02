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В ЕК переложили на власти стран Европы ответственность за изъятие валюты у россиян

Егор Провоторов
В мире
В ЕК переложили на власти стран Европы ответственность за изъятие валюты у россиян
Фото: Pixabay

В Еврокомиссии (ЕК) переложили на национальные власти ответственность за то, как распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой. Об этом журналистам в четверг, 1 августа, рассказал представитель ведомства по финансовой стабильности и финансовым услугам в ответ на вопрос о том, как власти стран ЕС поступят с изъятыми евро.

— Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами, — сказали в ЕК журналистам РБК.

Если верить статье 5i регламента Совета Евросоюза, запрещено поставлять, продавать, вывозить или переводить банкноты, номинированные в национальной валюте страны-члена ЕС, в Россию. Исключение в законодательном акте сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, или членами их семей, а также дипломатами.

В ответах на вопросы на сайте Еврокомиссии поясняется, что личное использование валют также должно исключать коммерческий интерес. Это касается тех случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствам, а также сотрудников этих компаний, возвращающихся домой со своими сбережениями.

Кроме того, граждане не могут воспользоваться исключением для передачи наличности знакомым, друзьям или родителям, так как оно распространяется лишь на тех, кто совершает поездку.

В минувший понедельник, 29 августа, стало известно, что выезжающим с территории Финляндии российским туристам приходится отдавать свои евро финским таможенникам «на сохранение».

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