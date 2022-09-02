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Аксенов оценил ущерб от детонации снарядов в Крыму в 700 млн рублей

Егор Провоторов
Происшествия
Аксенов оценил ущерб от детонации снарядов в Крыму в 700 млн рублей
Фото: glava.rk.gov.ru

Объем ущерба, который был причинен в результате детонации снарядов в Крыму, оценили в 700 миллионов рублей, жители поврежденных жилых зданий получают материальную помощь. Об этом в интервью крымскому телеканалу «Миллет» заявил в четверг, 1 сентября, глава республики Сергей Аксенов.

— В общей сложности более 4,5 тыс. человек пострадавшими числятся по двум данным инцидентам, — заметил руководитель региона в интервью журналистам.

Говоря про Новофедоровку, Аксенов заметил, что более 3,7 тысячи человек уже получили первую часть материальной помощи, работа продолжается. Общий объем ущерба, который был направлен в российское правительство, составляет более 700 миллионов рублей, деньги на поддержку будут выделены, заметил глава Крыма.

В середине августа в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что уголовное дело было возбуждено по факту детонации боеприпасов на территории Джанкойского района в Крыму.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента оказались повреждены военный склад, а также гражданские объекты, в том числе электростанция, линии электропередачи, железнодорожные пути, а также другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов.

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