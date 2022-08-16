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Уголовное дело возбудили после инцидента в Джанкойском районе Крыма

Анастасия Колоскова
Происшествия
Уголовное дело возбудили после инцидента в Джанкойском районе Крыма
Фото: gov.spb.ru

Уголовное дело возбуждено по факту детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента оказались повреждены военный склад, а также гражданские объекты, в том числе электростанция, линии электропередачи, железнодорожные пути, а также другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц, уточнили в СК РФ.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Позже глава региона сообщил, что из зоны происшествия в Джанкойском районе было эвакуировано около двух тысяч человек.

В Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов произошла в результате диверсии.

После инцидента в Джанкойском районе был введен режим ЧС регионального характера.

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