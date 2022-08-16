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Аксенов сообщил о двух пострадавших в результате детонации боеприпасов в Крыму

Александр Афонин
Происшествия
Аксенов сообщил о двух пострадавших в результате детонации боеприпасов в Крыму
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В результате детонации боеприпасов на севере Крыма пострадало два человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 16 августа.

— Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Один мужчина с осколочными ранениями, одного стенкой придавило, — сказал он.

Аксенов добавил, что на данный момент на месте происшествия продолжается детонация. В связи с этим специалисты проводят эвакуацию местных жителей. Для обеспечения безопасности граждан выводят за пятикилометровую зону, отметил он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что на севере полуострова произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

В Минобороны России сообщили, что детонация была вызвана возгоранием временного склада. По данным ведомства, инцидент случился утром 16 августа на территории обвалованной площадки в воинской части.

Позже в СМИ появилось видео, где показано возгорание на трансформаторной станции, расположенной рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма.

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