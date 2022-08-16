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Появились кадры пожара в районе села Майское в Крыму

Александр Афонин
Происшествия
Появились кадры пожара в районе села Майское в Крыму
Фото: Pixabay

В СМИ появилось видео, где показано возгорание на трансформаторной станции, расположенной рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма. Соответствующие кадры были опубликованы во вторник, 16 августа.

Видео: Telegram / Baza

На кадрах показано, что горение происходит на территории трансформаторной станции. От пожара идут густые черные клубы дыма, а высота огня достигает нескольких метров.

До этого сообщалось, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

Позже в Минобороны России сообщили, что детонация была вызвана возгоранием временного склада. По данным ведомства, инцидент случился утром 16 августа на территории обвалованной площадки в воинской части. На данный момент принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

В результате детонации боеприпасов пострадало два человека. По словам главы региона Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной.

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