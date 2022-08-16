Детонация боеприпасов произошла на бывшей ферме на севере Крыма

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На севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе администрации Майского сельского поселения.

— Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов, — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села. Для людей, которые не могут самостоятельно покинуть населенный пункт, местная администрация организовала выезд на автобусах, передает ТАСС.

Позже в Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов была вызвана возгоранием временного склада. По данным ведомства, инцидент случился утром 16 августа на территории обвалованной площадки в воинской части, передает РИА Новости.

9 августа в Новофедоровке в Сакском районе Крыма на аэродроме произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не была повреждена. В докладе с места происшествия сообщается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что в результате взрывов пострадали 14 человек, еще один человек погиб. Он отметил, что лишь одному пострадавшему потребовалась госпитализация.