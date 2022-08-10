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Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до 14

Анастасия Колоскова
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Крыму увеличилось до 14
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму выросло до 14 человек. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать, — отметил он.

По словам Аксенова, лишь одному пострадавшему потребовалась госпитализация. У остальных диагностированы повреждения легкой степени тяжести, они проходят лечение дома.

Он также отметил, что повреждения получили более 60 многоквартирных домов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что снятые очевидцами кадры последствий взрывов на аэродроме в Новофедоровке опубликовали в Сети.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа, произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не повреждена, а причины устанавливаются. В докладе с места происшествия сообщается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

После инцидента на страницах украинской прессы и в социальных сетях начали распространяться фейки о том, что после детонации боеприпасов туристы стали массово покидать Крым, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту. Эту информацию опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

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