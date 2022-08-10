Кадры последствий серии взрывов на аэродроме в Крыму появились в сети

Фото: Telegram / Подъем

Снятые очевидцами кадры последствий взрывов на аэродроме в Новофедоровке опубликовал в Telegram-канал «Подъем».

На фото и видео можно разглядеть большое количество сгоревших и поврежденных гражданских автомобилей, один из которых насквозь пробит крупным обломком.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на аэродроме днем во вторник, 9 августа, произошла детонация боеприпасов, авиационная техника не повреждена, а причины устанавливаются. В докладе с места происшествия сообщается, что никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

После инцидента на страницах украинской прессы и в социальных сетях начали распространяться фейки о том, что после детонации боеприпасов туристы стали массово покидать Крым, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту. Эту информацию опроверг советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

По данным на 10 августа, в результате инцидента пострадали 13 человек, в том числе двое детей, еще один человек погиб.