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Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму

Анастасия Колоскова
Общество
Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму
Фото: depositphotos

Режим ЧС регионального характера введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Позже глава региона сообщил, что из зоны происшествия в Джанкойском районе было эвакуировано около двух тысяч человек.

В Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов произошла в результате диверсии.

Крым Сергей Аксенов Режим ЧС
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