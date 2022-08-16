Около двух тысяч человек эвакуировали после детонации боеприпасов в Крыму

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В результате детонации боеприпасов рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма было эвакуировано около двух тысяч человек. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Около двух тысяч человек эвакуировано из зоны происшествия в Джанкойском районе, люди обеспечены всем необходимым, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказал он.

Аксенов добавил, что эвакуировались жители сел Азовское и Майское. Их временно разместили в школах населенных пунктов Кондратьево, Табачное, Победное. В своем Telegram-канале он отметил, что все расходы будут осуществляться за счет средств резервного фонда.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

Позже в Минобороны России сообщили, что детонация была вызвана возгоранием временного склада боеприпасов. По данным ведомства, инцидент случился утром 16 августа на территории воинской части. На данный момент специалисты принимают меры по тушению огня и уточнению причин возгорания.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.