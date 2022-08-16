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Минобороны РФ назвало диверсией взрывы на складе под Джанкоем

Георгий Соланович
Общество
Минобороны РФ назвало диверсией взрывы на складе под Джанкоем
Фото: depositphotos

Детонация боеприпасов в здании бывшей фермы рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 16 августа.

— Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. <...> Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что серьезно пострадавших в инциденте людей нет. На данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села. Всего было эвакуировано около двух тысяч человек. В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

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