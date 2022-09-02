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В ТПП России спрогнозировали 15-кратный рост цен на электричество в Европе

Егор Провоторов
В мире
В ТПП России спрогнозировали 15-кратный рост цен на электричество в Европе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стоимость электроэнергии в странах Европейского союза может кратно вырасти к концу нынешнего года. Показатели рискуют увеличиться в 12-15 раз. Такой прогноз составили в пятницу, 2 сентября, в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

По словам ответственного секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрия Полохина, риски роста цен на электрическую энергию в европейских странах основаны на анализе исторической информации. Так, уже к декабрю жителей европейских государств могут встретить в квитанциях цены в полторы тысячи долларов за мегаватт-час, пишет газета «Известия».

— Драйверы подорожания электроэнергии в Европе — высокая стоимость газа и возможные сокращения поставок российского голубого топлива зимой, — заметил в интервью журналистам заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук.

Накануне жители Соединенного Королевства написали гневные комментарии в социальных сетях после совета уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона купить новый чайник ради экономии электроэнергии.

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