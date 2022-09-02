Брендан Глисон присоединился к касту второй части «Джокера»

Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Актерский состав грядущего фильма «Джокер: Безумие на двоих» пополнился еще одним именитым артистом. Им стал ирландский актер Брендан Глисон, сообщает голливудский портал Deadline.

В настоящее время остается неизвестным, какая роль досталась звезде фильма «Залечь на дно в Брюгге». Студия Warner Bros. также держит в секрете имена остальных актеров и персонажей. Известно, что вторая часть франшизы станет мюзиклом.

Главные роли в картине сыграют Хоакин Феникс и Леди Гага. Артистка официально подтвердила свое участие в киноленте и готова примерить на себя образ персонажа Харли Квинн. Кресло режиссера как и в первой части займет Тодд Филлипс.

Накануне студия озвучила сроки премьеры второй части кинокомикса. Ожидается, что сиквел выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Съемки стартуют уже в декабре нынешнего года, пишет Федеральное агентство новостей.

В середине августа появилась информация о гонораре Леди Гаги за роль Харли Квинн. За съемки в сиквеле «Джокера» артистка получит гонорар в размере десяти миллионов долларов.