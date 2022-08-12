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Стал известен гонорар Леди Гаги за съемки в сиквеле «Джокера»

Александр Афонин
Общество
Стал известен гонорар Леди Гаги за съемки в сиквеле «Джокера»
Фото: flickr/disneyabc

Певица Леди Гага исполнит роль Харли Квинн в сиквеле «Джокера». За съемки в фильме она получит гонорар в размере десяти миллионов долларов.

Предполагается, что фильм напомнит драму «Звезда родилась», где также снялась известная певица. Картина будет наполнена сложными спецэффектами и музыкальными номерами. Сюжет развернется в лечебнице, где персонаж Хоакина Феникса оказался после событий первой части.

Бюджет сиквела составит порядка 150 миллионов долларов. Отмечается, что треть суммы будет направлена на гонорары режиссеру Тодду Филипсу и исполнителям главных ролей, передает «Пятый канал».

О том, что Леди Гага примет участие в съемках продолжения истории кинокомикса стало известно в конце января этого года. Хоакин Феникс, по его словам, выступал за то, чтобы вместе с ним сыграла Руни Мара.

4 августа была названа дата выхода продолжения фильма «Джокер». Лента получит название «Джокер: Безумие на двоих». Запланированная дата выхода назначена на 4 октября 2024 года. Начало съемок запланировано на декабрь.

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