Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Утренний ливень превратил улицы Южно-Сахалинска в реки

Егор Провоторов
Общество
Утренний ливень превратил улицы Южно-Сахалинска в реки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мощный ливень обрушился на столицу полуострова Сахалин — город Южно-Сахалинск — утром в пятницу, 2 сентября. Горожане пытаются добраться до школ и мест работы, однако промокли до нитки.

Как сообщает портал astv.ru со ссылкой на очевидцев, некоторые жители столицы региона преодолевают свой путь, оказавшись по колено в воде. Часть горожан при этом ждала, пока уровень городских «рек» снизится. Многие жаловались на стихию из-за опозданий на работу. В социальных сетях распространились кадры последствий непогоды.

Известно, что стихия бушевала порядка 20 минут. Вода уже постепенно ушла с городских улиц. По прогнозам местных синоптиков, больше дождей в пятницу, 2 сентября, не предполагается.

Накануне стало известно, что главу Национальной метеорологической службы Венгрии Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорвата уволили из-за ошибочного прогноза погоды на праздничный день. Отмечается, что из-за неправильного прогноза властям пришлось отложить праздничный салют 20 августа в честь Дня основания Венгрии.

Сахалин Южно-Сахалинск Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте