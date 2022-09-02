Утренний ливень превратил улицы Южно-Сахалинска в реки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мощный ливень обрушился на столицу полуострова Сахалин — город Южно-Сахалинск — утром в пятницу, 2 сентября. Горожане пытаются добраться до школ и мест работы, однако промокли до нитки.

Как сообщает портал astv.ru со ссылкой на очевидцев, некоторые жители столицы региона преодолевают свой путь, оказавшись по колено в воде. Часть горожан при этом ждала, пока уровень городских «рек» снизится. Многие жаловались на стихию из-за опозданий на работу. В социальных сетях распространились кадры последствий непогоды.

Известно, что стихия бушевала порядка 20 минут. Вода уже постепенно ушла с городских улиц. По прогнозам местных синоптиков, больше дождей в пятницу, 2 сентября, не предполагается.

Накануне стало известно, что главу Национальной метеорологической службы Венгрии Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорвата уволили из-за ошибочного прогноза погоды на праздничный день. Отмечается, что из-за неправильного прогноза властям пришлось отложить праздничный салют 20 августа в честь Дня основания Венгрии.