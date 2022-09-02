Финский политолог рассказал, как НАТО участвует в конфликте на Украине

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Поставки западных вооружений на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава Североатлантического альянса (НАТО), заявил в четверг, 1 сентября, финский политолог Йохан Бекман.

По его словам, страны Запада сейчас действуют так, как будто Украина уже вступила в военный блок. Кроме того, он отметил, что своими действиями альянс сделал Киев оружием против Москвы.

Бекман также указал, что поставки вооружений украинским силам незаконны из-за внеблокового статуса Киева. Финский специалист назвал такие действия нарушением международного законодательства, пишет РИА Новости.

Статья пятого устава этой организации гласит, что «вооруженное нападение на одну сторону или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться, как нападение на них в целом».

Накануне Бекман подчеркнул, что главной проблемой Североатлантического альянса, из-за которой США и их союзники решили сократить поставки оружия Киеву, является крушение планов Запада на территории Украины.