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Технополис «Москва» получил около 100 заявок на размещение производств в индустриальном парке «Руднево»

Александр Афонин
Город
Технополис «Москва» получил около 100 заявок на размещение производств в индустриальном парке «Руднево»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получила уже около 100 заявок от предпринимателей, которые планируют разместить свои производства в новом индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На новой площадке будут работать в том числе компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства. «Руднево» уже включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России и в будущем войдет в состав столичной особой экономической зоны, — сказал он.

Уточняется, что на новой площадке будут созданы благоприятные для развития компаний условия. Ее резиденты будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налоговая ставка на прибыль составит два процента.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что «Руднево» на данный момент является крупнейшим индустриальным парком Москвы. Там смогут разместиться любые виды производств.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что резиденты и арендаторы смогут воспользоваться всеми возможностями площадки. Кроме того, по окончании строительства там появятся комфортные для работы и отдыха условия.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в новом технопарке «Руднево» завершается постройка двух производственных комплексов. Они включают в себя 14 зданий.

Предприниматели Владимир Ефимов технополис «Москва»
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