Андрей Бочкарев рассказал об архитектуре станций «Марьина Роща» и «Рижская» БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

У станции «Марьина Роща» и «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро единая архитектурная задумка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 сентября.

— Архитектурно-отделочные работы на станциях «Марьина Роща» и «Рижская» готовы примерно на 90 процентов. Площадь каждого участка с открытыми тюбингами составляет 1283 квадратных метра. Чугунные тюбинги станут декоративным украшением станций и подчеркнут по инженерному замыслу естественную красоту металла, — рассказал он.

По словам генеральныого директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, основной сложностью такого дизайна является кропотливая подготовка под чистовой вариант отделки, а чтобы смонтировать освещение, необходимо подготовить тюбинги, просверлить в них отверстия под закладные детали, установить панели и крепления и лишь после этого разместить светильники, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 августа стартовали работы по благоустройству территорий возле станции БКЛ «Марьина Роща». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, для пассажиров общественного транспорта появятся восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.