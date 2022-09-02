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Системы видеонаблюдения начали обновлять в коллекторах в центре Москвы

Георгий Соланович
Город
Системы видеонаблюдения начали обновлять в коллекторах в центре Москвы
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район Карта всех событий

Обновление систем видеонаблюдения в коммуникационных коллекторах началось в Тверском и Мещанском районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в пятницу, 2 сентября.

— Вопросам обеспечения безопасности сооружений (коллекторов — прим. «ВМ») уделяется особое внимание, поэтому принято решение обновить видеосистемы, которые контролируют надежность работы коммуникаций, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты Комплекса обновят программно-аппаратный комплекс и установят современные IP-камеры с высоким качеством изображения и широким углом обзора, а также установят дополнительные цифровые камеры с функциями обнаружения движения во внутренних помещениях.

В Telegram-канале городского хозяйства подчеркнули, что большая часть используемого при модернизации оборудования производится в России.

До этого Бирюков заявил, что в Москве в 2022 году отремонтируют пятнадцать коммуникационных коллекторов.

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