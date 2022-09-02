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Более 50 столичных компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда» с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 50 столичных компаний присоединились к нацпроекту «Производительность труда» с начала года
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Соглашения с городом об участии в национальном проекте «Производительность труда» подписали 55 столичных компаний с начала года. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в пятницу, 2 сентября.

— С начала года 55 столичных предприятий присоединились к национальному проекту «Производительность труда». Из них 42 компании выбрали адресную поддержку, в ходе которой для них разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов, — рассказала она.

При этом остальные 13 компаний выбрали системные меры, которые включают в себя широкий набор инструментов — от обучения до льготного финансирования. Участниками проекта являются крупные компании приоритетных отраслей: транспорта, торговли, строительства и обрабатывающей промышленности.

Всего за время работы программы по улучшению производственных процессов начали 24 предприятия, четыре из которых находятся на этапе завершения, а их промежуточные результаты говорят об увеличении выработки в среднем почти на четверть, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря участию в нацпроекте столичный изготовитель окон за три месяца увеличил эффективность производства на 20 процентов. Уточняется, что более 70 сотрудников прошли обучение методике бережливого производства.

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