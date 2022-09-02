Посетители ярмарки кубанских продуктов в Москве смогут выиграть корзину с деликатесами

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Россия, Москва, улица Перерва, 52 Карта всех событий

Посетители ярмарки кубанских продуктов, которая проводится в Москве со 2 по 23 сентября, смогут выиграть корзину с мясными и молочными деликатесами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

— Посетители, сделавшие покупку на сумму от 500 рублей, могут заполнить анкету и автоматически стать участниками розыгрыша четырех корзин с кубанскими деликатесами на сумму пять тысяч рублей, а также 15 наборов с продуктами на сумму две тысячи рублей. Также разыграют специальные призы и подарки от шеф-повара ярмарки, в том числе фартук и разделочную доску, — говорится в сообщении.

Победителей случайным образом выберет компьютер. Награждение состоится 24 сентября в 16:00. В подарочных корзинах будут находиться грудинка, балык, молоко, йогурты, масло, мука и ряд других продуктов из Краснодарского края, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане, которые могут проголосовать онлайн на предстоящих выборах муниципальных депутатов, начали получать сообщения с уникальными кодами программы «Миллион призов». Для их активации москвичам необходимо принять участие в онлайн-голосовании не позднее 20:00 в день накануне розыгрыша.