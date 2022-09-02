Суд арестовал забравшихся на сталинскую высотку руферов

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Россия, Москва, Кудринская площадь, 1 Карта всех событий

Пресненский районный суд Москвы арестовал 12 экстремалов, забравшихся на высотку на Кудринской площади. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Большинству руферов избрали меру наказания в виде административного ареста на срок от 2 до 10 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Накануне утром 12 человек забрались на сталинскую высотку на Кудринской площади. Полиция задержала нарушителей и на всех составила протоколы.

В начале мая четверо экстремалов проникли на территорию строящегося колеса обозрения. Когда они залезли на самый верх металлической конструкции, высота которой составляет 140 метров, их заметили полицейские. Тогда молодые люди спрыгнули с парашютами вниз.