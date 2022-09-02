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Москвичам рассказали о новых возможностях библиотеки МЭШ

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о новых возможностях библиотеки МЭШ
Фото: Pexels

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появились новые функции для удобного доступа к контенту. Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, появилась возможность подписываться на авторов, что позволит быстро узнавать о новых материалах от них. Также педагогам станет проще обновлять учебные материалы для проведения уроков, создавать цифровые домашние задания, а также делать их более разнообразными и интересными для учащихся.

Кроме того, в библиотеке МЭШ теперь есть возможность сохранять фильтры поиска для быстрого доступа к материалам. Благодаря нововведению пользователи смогут вернуться к прерванной работе и найти отфильтрованный по определенным параметрам контент, передает официальный сайт мэра Москвы.

Московская электронная школа с 1 сентября начала работать на отечественном программном обеспечении, что сделало ее независимой от импортных компонентов. Также специалисты разработали мобильное приложение «Журнал МЭШ», с помощью которого учителя смогут ставить оценки со своего телефона.

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