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«Низкопробные сериальчики не интересны»: Сагалова объяснила, почему не появляется в кино

Александр Зосимов
Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Низкопробные сериальчики не интересны»: Сагалова объяснила, почему не появляется в кино
Фото: Из личного архива Дарьи Сагаловой

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину в сериале «Счастливы вместе», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, почему долгое время не появляется на съемочной площадке.

Сагалова подтвердила информацию СМИ о том, что она посвятила себя семье и решила большее количество времени уделять близким. Однако, отметила актриса, это совсем не означает, что фанаты больше не увидят ее на экранах телевизоров.

— У меня большая семья, которой я стараюсь уделять много внимания, но это не значит, что я не хочу принимать участие в творческих проектах. Просто большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я — человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне не интересны, — заявила Сагалова.

Актриса в беседе с «ВМ» также добавила, что в данный момент она вместе со своим мужем занимается бизнесом, продолжает руководить собственной школой танцев, а также работает над проектами в сфере кино, однако не в роли актрисы. О последнем факте Сагалова отказалась говорить подробнее.

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