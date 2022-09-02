Более семи миллионов приемов провели врачи в открытых после капремонта поликлиниках Москвы

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Столичные врачи провели более семи миллионов приемов в поликлиниках, открытых после капитального ремонта. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что медицинскую помощь в учреждениях уже получают 1,3 миллиона жителей столицы.

— Все поликлиники выполняют в современном узнаваемом дизайне. Взрослые поликлиники оформлены в синих цветах, детские — с использованием зеленого и черничного оттенков. Все архитектурные и дизайнерские решения направлены на то, чтобы создать в поликлинике максимально комфортную атмосферу для посетителей, а также медицинского персонала, — рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Капремонт столичных поликлиник стартовал в 2020 году. В программу вошло почти 200 городских медицинских учреждений, которые были возведены 50 лет назад. В настоящее время 50 из них уже реконструировали, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в столичном районе Савеловский ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику на 320 посещений. Медучреждение построено по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +» и относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.