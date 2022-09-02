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Кратковременный дождь и температура до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Георгий Соланович

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Кратковременный дождь и температура до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кратковременные дожди, облачная погода с прояснениями и температура воздуха до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, 2 сентября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15, — заявил синоптик.

По его словам, ветер в пятницу ожидается западным с порывами от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается похолодание, а среднесуточная температура достигнет 5–10 градусов с положительным значением. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в первый выходной день столицу заденет антициклон, облаков станет меньше, дожди прекратятся, соответственно, ночь будет холодной, а день чуть более теплым.

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