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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 10 сентября

Лейла Алиева
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 10 сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 2 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовали при организации альтернативных маршрутов, воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщается на сайте Росавиации.

Накануне сообщалось, что власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля. Уточняется, что благодаря реализации такой меры сократится время полетов в аэропорт Сочи, а также в аэропорты Турции.

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