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Обстрелы Запорожской АЭС и мирных городов украинскими военными вызывают у мирных жителей желание как можно быстрее стать частью России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 2 сентября.

— (Местные жители — прим. «ВМ») безусловно видят (кто наносит удары — прим. «ВМ»), поэтому все активнее выступают за воссоединение с Россией. Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Получается, Киев активно нам помогает. Чем больше террора с той стороны, тем больше людей хотят забыть Украину как страшный сон, — заявил Рогов.

По его словам, несмотря на пропаганду Киева и угрозы в адрес сторонников России, уже 45 тысяч жителей Запорожья подали заявление на получение паспорта гражданина РФ, еще больше людей стоят в очередях в паспортные столы.

Член главсовета ВГА региона также подчеркнул, что удары ВСУ по объектам инфраструктуры являются выражением «бессильной злобы» на то, что Украина «проиграла битву» за жителей Запорожья, передает РИА Новости.

30 августа сообщалось, что американские военные допускают обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских подразделений.