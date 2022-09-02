Дептранс Москвы: Станция «Бауманская» может быть перегружена в час пик

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Бауманская Карта всех событий

Станция московского метрополитена «Бауманская» работает в штатном режиме, однако может быть перегружена в час-пик из-за планового ремонта одного из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 2 сентября.

— Станция «Бауманская» работает штатно. На станции до 21 октября 2022 года будет идти плановый ремонт одного из эскалаторов. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей на платформе, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В дептрансе также добавили, что всего в метро Москвы более тысячи эскалаторов, и каждый из них периодически нуждается в техническом обслуживании. Так, ежегодно специалисты обновляют не меньше сотни конструкций.

До этого сообщалось, что в связи с проведением планового ремонта в центральной зоне вестибюля станции метро «Комсомольская» со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы будет временно закрыта для пассажиров. Уточняется, что из-за этого в час пик может увеличиться время прохода на станцию.