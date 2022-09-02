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Почти 30 домов по реновации построили в Москве с начала года

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 30 домов по реновации построили в Москве с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Чистова, 3Ас1 Карта всех событий

С начала года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 сентября.

— Новые дома были построены в 23 районах, расположенных в 11 округах столицы. Из них под заселение передано уже 12 домов, — заявил Бочкарев.

По его словам, новые квартиры в новостройках смогут получить около 12 тысяч человек.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что последним в эксплуатацию был введен жилой дом в Текстильщиках. В двухсекционном здании 128 квартир, на первом этаже разместятся объекты социальной инфраструктуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

В эксклюзивном интервью для «Вечерней Москвы» Левкин сообщил, что более сотни пятиэтажек полностью расселены и снесены в столице. Также он рассказал о том, каковы были предпосылки программы, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем.

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