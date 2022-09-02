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Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8К

Лейла Алиева
Общество
Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8К
Фото: Скриншот OceanGate Expeditions

Затонувший более 110 лет назад «Титаник» впервые сняли на видео в разрешении 8К с помощью глубоководного аппарата «Титан».

Для того чтобы детально снять судно, экспедиция погрузилась на четыре тысячи метров к месту его крушения. Благодаря такой детализации ученые смогли изучить ранее недоступные фрагменты корабля — левый якорь, огромную якорную цепь и нос корабля.

Кроме того, видео поможет изучить и скорость разрушения корпуса корабля.

Видео: OceanGate Expeditions

Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил кладбище кораблей в Териберке, где нашли последнее пристанище старые рыболовецкие суда. Журналист отметил, что все корабли на кладбище уже прогнили и проржавели, а при мысли о жизни их старых владельцев становится жутковато.

Раньше это кладбище было большим, но сейчас стремительно редеет: из-за невероятно соленой воды корабли распадаются на мелкие частицы. Вполне возможно, что корреспондент «ВМ» стал одним из последних посетителей этого необычного места.

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