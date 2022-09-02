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Почти 150 парковочных мест на юге Москвы выставили на торги

Георгий Соланович
Город
Почти 150 парковочных мест на юге Москвы выставили на торги
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы выставили на торги 148 машино-мест, расположенных на наземных и подземных паркингах на юге столицы. Об этом сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в пятницу, 2 сентября.

— Сейчас на торги выставлено 148 лотов на юге столицы: 96 — в Чертанове Центральном, 25 — в Даниловском районе, 19 — в Зябликове, восемь — в Бирюлеве Западном. Площадь предлагаемых объектов варьируется от 12,4 до 21,9 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 8 по 28 сентября, — заявил Щербаков.

Глава департамента подчеркнул, что наземные паркинги расположены недалеко от жилых массивов, торговых центров и промышленных предприятий. Метраж некоторых машино-мест позволяет использовать их для нескольких транспортных средств одновременно.

Торги пройдут в онлайн-формате в сентябре и октябре текущего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 августа Москва выставила на торги более 170 парковочных мест в Западном административном округе (ЗАО) столицы.

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