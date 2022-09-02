Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Народный календарь

Воробьев сообщил о нормализации экологической обстановки в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев сообщил о нормализации экологической обстановки в Подмосковье
Фото: mosreg.ru

В Московской области полностью нормализовалась ситуация с экологической обстановкой, вызванная лесными пожарами в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

— Ситуация нормализовалась, смог ушел, концентрация загрязняющих веществ, характерных для лесных пожаров, вернулась к среднегодовым значениям, — отметил он.

Андрей Воробьев добавил, что «Мосооблэкомониторинг» продолжает вести наблюдение за состоянием атмосферного воздуха. Продолжается работа мобильных лабораторий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также выразил благодарность сотрудникам Мособлпожспаса и МЧС, которые взяли под контроль ситуацию с лесными пожарами.

2 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в возглавляемом им регионе сохраняется один очаг возгорания. Ликвидировать его мешают погодные условия, передает Life.ru.

До этого Андрей Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в регионе.

Подмосковье Экология Андрей Воробьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
К морю
Проще чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте