Воробьев сообщил о нормализации экологической обстановки в Подмосковье

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В Московской области полностью нормализовалась ситуация с экологической обстановкой, вызванная лесными пожарами в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

— Ситуация нормализовалась, смог ушел, концентрация загрязняющих веществ, характерных для лесных пожаров, вернулась к среднегодовым значениям, — отметил он.

Андрей Воробьев добавил, что «Мосооблэкомониторинг» продолжает вести наблюдение за состоянием атмосферного воздуха. Продолжается работа мобильных лабораторий, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также выразил благодарность сотрудникам Мособлпожспаса и МЧС, которые взяли под контроль ситуацию с лесными пожарами.

2 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в возглавляемом им регионе сохраняется один очаг возгорания. Ликвидировать его мешают погодные условия, передает Life.ru.

До этого Андрей Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в регионе.